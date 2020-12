La pandemia da coronavirus ha tenuto a casa anche il gruppo Infioratori della pro loco di Fucecchio, che non ha potuto partecipare a eventi e manifestazioni in Italia e all’estero. Sono state annullate tutte le varie infiorate che si svolgono abitualmente nelle città italiane che fanno parte dell’associazione nazionale Città dell’Infiorata.

Gli infioratori fucecchiesi però non vogliono perdere la mano e hanno pensato a un regalo: un’opera che nel periodo festivo potesse augurare a tutti i cittadini un felice Natale con la speranza che ogni cosa possa tornare presto al suo posto.

Foto 2 di 2



Come è stato possibile lo spiega la consigliera comunale delegata a Città dell’Infiorata Antonella Gorgerino: “Abbiamo realizzato un’infiorata alternando fiori secchi e freschi e per rispettare le normative anti Covid ognuno di noi ha creato a casa propria un pezzetto del disegno che potete ammirare in piazza Montanelli. Anche se queste festività saranno all’insegna del distanziamento sociale, vi auguriamo di viverle più serenamente possibile”.