Ieri mercoledì 23 dicembre il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca ha visitato il presepe in piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola. La natività grande quanto il giardino, per il secondo anno consecutivo, ha arricchito e illuminato la frazione con l’immagine del massimo simbolo del Natale (qui).

Un presepe particolare per dimensioni e per il materiale utilizzato: legno ecocompatibile. Il vescovo ha apprezzato l’opera frutto di un lungo lavoro svolto dai volontari dell’associazione Territorio in comune con l’aiuto di artigiani della frazione. A tutti i presenti, don Andrea ha rivolto un pensiero di ringraziamento e un caloroso saluto. I membri dell’associazione hanno ricambiato l’attenzione dimostrata con l’omaggio di un presepio in miniatura prodotto con il materiale simbolo di Ponte a Egola, il cuoio.

Con il medesimo materiale di legno con il quale è stato costruito il presepe, l’associazione Territorio in comune ha preparato centinaia di alberelli di Natale che ha distribuito gratuitamente a tutti gli esercizi commerciali della frazione. Agli esercenti sono stati donati anche numerosi gadget, anche questi in legno, da distribuire a coloro che acquistano nei negozi della frazione. Anche ai più piccoli dell’istituto comprensivo Buonarroti l’associazione ha donato numerosi gadget in legno.