I negozi di Fucecchio raccolgono fondi per la comunità

Sono state tra le più duramente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia ma questo non ha fermato la loro volontà di fare qualcosa di concreto per chi è costretto a trascorrere questo Natale in condizioni di forte disagio economico e sociale. Si tratta delle attività commerciali del centro di Fucecchio che, nonostante le chiusure forzate e le poche aperture intermittenti, sono riuscite a raccogliere 2.175 euro che doneranno alla comunità fucecchiese.

Un gesto che vale tanto, a maggior ragione in un momento così difficile, e che arriva a testimoniare la compattezza e il forte senso di comunità che pervade i commercianti e le attività del comune di Fucecchio. A loro il ringraziamento da parte dell’intera comunità e l’augurio che il nuovo anno ormai alle porte possa risollevare un settore, come quello del commercio, così duramente colpito da questa gravissima emergenza sanitaria ed economica.