Controlli in casa a Bugliano, l’avvocato Polacco denuncia il comune che non c’è

Controlli nelle case nel comune di Bugliano. La nota pagina satirica del comune (della provincia di Pisa), che, lo ricordiamo, non esiste ed è goliardia allo stato puro, finisce nel mirino dell’avvocato Edoardo Polacco.

Il legale, che con i suoi video è diventato un punto di riferimento di no vax e negazionisti del Covid, ha annunciato in un video la denuncia per incostituzionalità del provvedimento, e la richiesta di destituzione del sindaco di Bugliano, anche lui personaggio immaginario.

Un provvedimento, quello dei controlli durante le feste natalizie nelle case dei cittadini del comune di Bugliano, che era, come sempre sulla pagina del comune che non c’è, una semplice presa in giro, uno scherzo, nel quale l’avvocato è caduto.

Il comune di Bugliano, dal canto suo, ha comunque replicato a Polacco con un post ironico scrivendo: “Ci vedremo in tribunale! A Bugliano facciamo quello che ci pare, anche entrare nelle case dei nostri cittadini per verificare la loro condotta morale a letto”