Siti di e-commerce in regalo a 2 aziende del Cuoio, l’iniziativa Confcommercio

Tre aziende pisane hanno vinto altrettanti siti di e-commerce grazie a una iniziativa di Confcommercio Provincia di Pisa e il concorso #e-contest. Le aziende vincitrici sono il laboratorio negozio di pelletteria artigianale, borse e accessori di Santa Croce sull’Arno di Michela Mannucci, l’azienda di artigianato, arredo e design di San Miniato di Pamela Bianchi e l’enoteca di Matteo Fagnani a Ponsacco.

“Queste 3 aziende – spiega il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – potranno contare sulla consulenza di professionisti per sviluppare e potenziare la propria presenza sui canali web. Facciamo i complimenti ai vincitori e alle tante imprese e attività che hanno partecipato, segno che il mondo del commercio, turismo e servizi è sensibile al tema della digitalizzazione e pronto a cogliere le opportunità che offrono i mercati digitali per affrontare questa difficile fase economica.

L’augurio che rivolgiamo alle aziende vincitrici e a tutte quelle che si sono iscritte alla prima edizione dell’e-contest è quello di affrontare le sfide con spirito innovativo e utilizzare gli strumenti offerti dalla digitalizzazione per sviluppare il proprio business”. Le tre aziende vincitrici avranno a disposizione una piattaforma di e-commerce con incluso un corso di formazione di due ore per gestirla in completa autonomia.