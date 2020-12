Servizio civile universale, 16 posti alla Misericordia di Santa Croce: il bando

Possono partecipare tutti i giovani che hanno tra 18 e 29 anni al bando per il servizio civile universale nella sede della Misericordia di Santa Croce sull’Arno. Le domande si possono presentare solo online a questo indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro l’8 febbraio 2021.

La durata del servizio civile universale è di un anno per 25 ore lavorative a settimana e una retribuzione mensile di 439 euro. Per fare domanda sulla piattaforma Dol occorre essere riconosciuto dal sistema, con due possibili modalità: i cittadini residenti in Italia possono accedere solo con Spid, mentre chi fa domanda da un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia deve seguire la procedura indicata sull’home page.

L’associazione ha 16 posti a disposizione divisi su due progetti: otto sono nel sociale per il progetto Usciamo insieme, altri otto sono posti sanitari per il progetto Sirene amiche. Per informazioni chiamare Lorella allo 0571 30955.