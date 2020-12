Gel igienizzante agli abbonati, l’iniziativa di Ctt Nord

Prendere il pullman in tutta sicurezza e non dimenticando mai le misure di prevenzione del contagio da Covid-19: questo lo scopo di Ctt Nord che per gennaio 2021 lancia la campagna Insieme contro il virus in collaborazione con l’azienda Speziali Laurentiani. Tutti gli abbonati riceveranno in omaggio una bustina di gel igienizzante. In tutto, saranno distribuite 40mila bustine.



La distribuzione delle bustine avverrà nelle biglietterie CTT Nord e CAP e in alcuni altri punti individuati dalle aziende: anche a Castelfranco di Sotto in viale Italia, a Empoli in piazza don Minzoni, a Pisa sesta porta a Pontedera in via Sacco e Vanzetti.

Questa iniziativa è un’ulteriore azione concreta che CTT Nord ha messo in campo per convivere con il virus in sicurezza. CTT Nord attraverso sanificazioni giornaliere e quindicinali dei propri mezzi oltre che speciali per le condotte interne dell’aria calda e fredda, si impegna a contrastare il virus sul campo impiegando risorse, personale e mezzi di eccellenza.