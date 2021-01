Il vaccino anti covid

Covid, il vaccino Moderna ha efficacia tra il 94 e il 100%

I risultati della sperimentazione pubblicati su The New England Journal of Medicine

Il vaccino anti Covid di Moderna ha un’efficacia pari al 94,1% per prevenire il virus sintmatico e del 100% per le forme gravi. E’ quanto emerso dai risultati dello studio della fase 3, pubblicati sulla rivista New Ingland Journal of Medicine Sono stati 30mila 420 i partecipanti coinvolti nello studio sul vaccino MRna -1273, dai 18 anni in su, in 99 località degli Usa. La prima dose è stata iniettata tra il 27 luglio e il 23 ottobre del 2020, seguita, poi, da una seconda dose dopo 28 giorni. Centonovantasei di questi si sono ammalati di Covid con sintomi ma, di questi, solo 11 facevano parte del gruppo dei vaccinati, mentre 185 avevano ricevuto il placebo.