L’anno inizia con Santa Cristiana: il programma dal primo gennaio

Tra tante cose diverse, una resta uguale: inizia nel nome di santa Cristiana il 2021 a Santa Croce sull’Arno. Anche se cambiano le modalità per celebrarla, da oggi 1 gennaio inizia il triduo che accompagna alla solennità del 4 gennaio con la recita del rosario alle 17 e poi la celebrazione eucaristica. Stesso programma per 2 e 3 gennaio in attesa della santa messa delle 11 celebrata dal vescovo della diocesi di San Miniato Andrea Migliavacca.

In quest’anno di pandemia da coronavirus, pur se in zona arancione per un giorno, lunedì non sarà possibile organizzare la tradizionale processione, ma la statua farà lo stesso il giro del paese, passando anche sotto la casa di riposo, insieme alla reliquia della santa alle 15, prima della santa messa del pomeriggio.

Se non si può uscire di casa, si può stare alla finestra, addobbarla e salutare il passaggio del mini corteo per la benedizione. Dato il numero di fedeli contenuto in chiesa, il numero delle sante messe è stato aumentato.