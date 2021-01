Lavori al sistema fognario, cambia la viabilità a Montopoli Valdarno

A causa di un necessario e improrogabile intervento di ripristino del sistema fognario di Montopoli Valdarno, sarà necessario chiudere un tratto di strada per i giorni necessari ai lavori.

I lavori riguardano via Santo Stefano e l’intervento richiederà la chiusura della strada dal numero civico 5 al 17 nei giorni dal 4 al 12 gennaio 2021 e dalle 8 alle 18. “Pur consapevoli del disagio – spiega il Comune – che si viene a procurare, si informa che a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, la viabilità alternativa è stata comunicata a tutte le organizzazioni di soccorso sanitarie. Inoltre, divieti e semafori temporanei verranno collocati lungo il percorso a garanzia della percorribilità in sicurezza, in particolare in via Uliveta, via Costa al bagno e via dell’Inferno”.

E’ comunque necessaria un po’ di attenzione in più alla segnaletica nei pressi del cantiere.