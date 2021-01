Sci, gli impianti riaprono il 18 gennaio

Si torna a sciare, ma solo dal 18 gennaio 2012. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con la quale ha differito la riapertura degli impianti.

L’ultimo dpcm aveva previsto la riapertura degli impianti sciistici per il 7 gennaio, ma nell’ultima riunione del 24 dicembre gli esperti del comitato tecnico scientifico avevano indicato necessità per poter ripartire in sicurezza.

Le funivie e la cabinovie, paragonati a bus e metro, rappresenterebbero rischi per i contagi da Covid 19.