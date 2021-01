Covid, via ai test rapidi nelle scuole di San Miniato e Fucecchio

In vista del 7 gennaio, giorno della riapertura degli istituti superiori, le scuole del comprensorio del Cuoio si preparano a rientra in classe in sicurezza: domani (5 gennaio) inizia lo screening di massa di studenti e personale degli istituti di San Miniato e Fucecchio.

Lo screening verrà effettuato nei tre istituti scolastici attraverso dei test rapidi realizzati in collaborazione con Farm@Rete, Cooperativa Colori e Istituto Sant’Andrea di Empoli, e finanziati dalla Fondazione CRSM.

L’iniziativa va nella direzione auspicata dalla Regione Toscana in termini di screening territoriali per prevenire il contagio da Covid-19.