Servizio civile, 12 posti per il progetto dell’Ausl Toscana nord ovest

C’è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare la domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

La USL Toscana nord Ovest è parte attiva all’interno del programma, fornisce uno specifico supporto mettendo a disposizione il proprio personale per dare informazioni alle associazioni aderenti al programma ed agli operatori volontari sui diversi tipi di servizi offerti sul territorio di riferimento. Il personale della USL Toscana Nord Ovest sarà disponibile a effettuare incontri e/o fornire materiale informativo per mantenerli gli operatori in costante aggiornamento in modo da essere sempre preparati e fornire indicazioni corrette ed aggiornate agli utenti.

Gli operatori in servizio presso le associazioni saranno in grado di fornire tutte le informazioni sanitarie necessarie agli utenti e accompagnamento ai cittadini fragili nei percorsi definiti. La documentazione relativa al bando è consultabile su: https://www.anpas.org/bando-scu.html

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita dallo Stato con un assegno mensile pari a 439,50 euro. Nello specifico il progetto “Info Salute Toscana Nord Ovest” prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Nel dettaglio a Pisa ci sono due posti alla Pubblica assistenza società riunite di Pisa, uno alla pubblica assistenza di Cascina e uno a quella di Ponsacco.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione per il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746 e alla e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana.it oppure tutti i giorni presso la sede di una Pubblica Assistenza aderente al progetto “Info Salute Tosca Nord Ovest”: