Lavori sulla rete idrica, disagi a Santa Maria a Monte

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte da parte di Acque Spa, martedì (12 gennaio), dalle 8,30 alle 16, si verificheranno mancanze d’acqua e forti cali di pressione a Montecalvoli Basso, San Donato, Ponticelli e Cardeto.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Al fine di limitare i disagi agli utenti, saranno allestiti tre punti di rifornimento per il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo: uno in via I Maggio a Montecalvoli Basso, uno in via Usciana a Ponticelli (vicino alle scuole), uno in via San Donato (anch’esso vicino alle scuole). In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero mercoledì 13, con le stesse modalità.

Per informazioni chiamare il numero verde 800.983389.​