Lavoro, il comune di Ponsacco cerca personale: via alle selezioni

Il comune di Ponsacco ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale (diploma di maturità) ed occorre aver prestato servizio presso una Pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni, per un periodo non inferiore a tre mesi con contratto di lavoro a tempo determinato, svolgendo mansioni del profilo amministrativo.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al comune di Ponsacco entro le 12 del 22 gennaio tramite PEC all’indirizzo comune.ponsacco@postacert.toscana.it oppure tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo o in alternativa inviando una raccomandata A.R. secondo le indicazioni riportate nell’avviso pubblico, online sul sito dell’ente.