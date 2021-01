Zona gialla, intensificati i controlli della polizia locale di Pontedera

La Toscana è in zona gialla (arancione nei weekend) e dunque le restrizione si sono allentate. Per non vanificare gli sforzi fatti in questi mesi, il comando della polizia locale di Pontedera intensificherà i controlli.

Nonostante il senso di stanchezza a quasi un anno dall’inizio della pandemia, nei prossimi giorni gli agenti della municipale saranno nelle strade della città al fine di tutelare la salute pubblica.

Per questo l’appello è rivolto tanto ai cittadini quanto agli esercizi commerciali: continuare con un comportamento responsabile ed evitare di incorrere in sanzioni. Partono dai 400 euro le multe e, nel caso di esercizi commerciali, possono arrivare a mille euro con sospensione dell’attività da un giorno fino a un mese.