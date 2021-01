Asia, Sofia, Edoardo e Francesco: i nomi più gettonati nel 2020 a Santa Maria a Monte

Asia e Sofia per le femmine, Francesco ed Edoardo per i maschi: i classici continuano ad avere la meglio nella scelta dei nomi per i nuovi nati a Santa Maria a Monte. Anche per il 2020 l’ufficio anagrafe ha stilato una classifica dei nomi preferiti dai genitori del Borgo e non mancano sorprese.

Spuntano, infatti, i nomi di recente diffusione: Leone, per esempio. Che, per chi segue i social network vuol dire quasi immediatamente Ferragni e Fedez. È questo il nome che la coppia più famosa d’Italia ha dato al proprio primo figlio. Tuttavia, continuano a prevalere i grandi classici sia per i bambini che per le bambine: nomi come Gabriele, Mattia, Tommaso o Alice, Giulia, Matilde.

Nell’anno appena trascorso sono stati registrati 105 nati di cui 50 femminucce e 55 maschietti, un lieve calo rispetto all’anno precedente nel quale sono nati 108 bambini. Si conferma tuttavia il trend dell’anno precedente, che vede il numero delle femmine in lieve minoranza rispetto a quello dei maschi. Il prossimo appuntamento con la statistica è rimandato a dicembre 2021, nella speranza che la popolazione di Santa Maria a Monte sia in crescendo.