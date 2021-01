Covid, test rapidi anche al Liceo Marconi di San Miniato

Questo pomeriggio (9 gennaio), dalle 15 alle 18, al liceo Marconi a La Scala (via Trento), prenderanno il via i test rapidi per individuare eventuali positività al Covid tra i 1.400 studenti delle scuole superiori di San Miniato, in vista del rientro in classe.

L’iniziativa, che ha visto l’esordio lo scorso 5 gennaio con i circa 1.200 studenti dell’istituto Checchi di Fucecchio, adesso prosegue nella Città della Rocca, riprendendo le indicazioni sull’importanza del tracciamento, come indicato nella delibera regionale del 21 dicembre scorso. È promossa dalle amministrazioni comunali di San Miniato e Fucecchio, e dai dirigenti scolastici degli istituti superiori cittadini. Per poterla organizzare e per realizzarlo sono stati fondamentali il finanziamento in toto erogato dalla Fondazione CARISMI e la collaborazione di Farm@Rete, Cooperativa Colori e Istituto Sant’Andrea di Empoli. A garantire che lo svolgimento avvenga nel massimo rispetto delle regole, ci sarà il personale scolastico, aiutato dal fondamentale supporto delle associazioni di Protezione Civile.

“Siamo felici che ci sia questo progetto e per questo desidero ringraziare la Fondazione CARISMI e la Crédit Agricole – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli – che dimostrano, ancora una volta, la loro vicinanza ai nostri territori. Fare test rapidi è importante in vista della ripresa delle scuole superiori che, dall’11 gennaio, torneranno in classe, dopo lo stop forzato dal mese di dicembre, un modo efficace per poter intercettare gli asintomatici e avere un ampio tracciamento, una delle principali armi nella lotta al Covid”.

(Notizia in aggiornamento)