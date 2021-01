Ripristino pavimentazione, FiPiLi chiusa per due notti tra Montopoli e Pontedera

Per lavori di ripristino della pavimentazione la carreggiata della FiPiLi in direzione mare tra Montopoli in Valdarno e Pontedera resterà chiusa stasera e domani (11 e 12 gennaio). Dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina la strada di grande comunicazione sarà interdetta al traffico. Il tratto sarà riaperto alle 6 del 13 gennaio.