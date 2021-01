Tamponi rapidi, un centro a disposizione dei medici di Santa Croce, Castelfranco e Galleno

I medici di base dell’Aggregazione Funzionale Territoriale di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Galleno guidata da Angelo Scaduto da oggi 12 gennaio 2021 avranno a disposizione una dotazione di tamponi rapidi per individuare il contagio da covid 19, da poter utilizzare in casi specifici per i loro pazienti.

Per permettere lo svolgimento dei test diagnostici in sicurezza, il Comune di Santa Croce sull’Arno ha messo a disposizione il Centro Giovani, che quindi a partire da oggi, nei giorni martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 sarà la sede degli appuntamenti che i medici di famiglia avranno dato ai pazienti per cui si rendono necessari questi controlli.

“È importante – per il dottor Scaduto – che i pazienti non si presentino spontaneamente, ma attendano un’eventuale prescrizione con appuntamento da parte dei medici, che dovranno attenersi a delle precise indicazioni”. Per effettuare i tamponi rapidi non sarà necessario che i pazienti scendano dall’auto: la postazione drive through sarà allestita attraverso un gazebo davanti all’ingresso del Centro. I risultati di questi tamponi rapidi saranno disponibili in circa 15 minuti.

“È un servizio importante – per il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti – nella attività di prevenzione realizzato con la preziosa collaborazione dei medicinali base del nostro territorio. L’intervento a livello territoriale aiuta anche la sanità nel suo complesso a fornire un servizio più efficace”.

“Credo – aggiunge la sindaco di Santa Croce Giulia Deidda – che questo tipo di attività diagnostica aumenti molto l’efficienza delle cure e della prevenzione per la sicurezza e la salute della collettività. Per questo come Amministrazione abbiamo deciso di sostenerla, concedendo la sede e facendoci carico anche del costo della sanificazione e delle pulizie dei locali del Centro Giovani”.