Il Comune di Castelfranco di Sotto ha messo a disposizione dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci 37mila euro per finanziare e cofinanziare progetti nelle scuole di ogni ordine e grado. I progetti saranno attuati in vari ambiti: da quello propriamente scolastico a quello socio educativo e culturale, investendo, quindi, diversi servizi dell’amministrazione comunale impegnati, congiuntamente alla Scuola, nella loro predisposizione e organizzazione.

E’ quanto stabilisce un protocollo d’intesa firmato ieri 11 gennaio dal sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e dal dirigente scolastico Sandro Sodini. Tra le attività che verranno finanziate, sono stati inseriti nel protocollo sia progetti nuovi che iniziative già proposte, rilanciate con metodi innovativi. A breve partiranno tre nuovi progetti:

Foto 2 di 2



– il Progetto Teatralità- area inclusione e area disabilità;

– il Progetto “Coding” (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) per sviluppare le competenze digitali degli alunni; favorire un pensiero computazionale e “coding”; robotica educativa, problem solving e geometria piana con Pro-bot; utilizzo del registro elettronico e applicazioni digitali per la didattica. In questo senso si prevedono incontri con i genitori per fornire loro alcune conoscenze base per sostenere i propri figli nel percorso di una scuola che sempre maggiormente utilizza mezzi digitali;

– il Progetto “Imparo a imparare” (per le scuole secondarie di primo grado), percorso che intende sviluppare e rafforzare le competenze di base relative all’area linguistica. Tra le finalità, quella di applicare le competenze apprese a tutte le discipline; contrastare le disuguaglianze socio-culturali; contrastare la dispersione scolastica.

Viene rinnovato il Progetto Intercultura “Io, tu, noi” (per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria), attività didattica che mira a favorire l’inserimento scolastico e l’inclusione dei figli degli immigrati in modo efficace ed efficiente, con una ricaduta positiva per tutti gli alunni, stranieri e non. Questo attraverso l’attivazione di laboratori per l’apprendimento della lingua, corsi di aggiornamento, sostegno dei servizi sociali.

Oltre alle novità introdotte nella progettazione, verranno inoltre aggiornati i progetti già in essere con nuove modalità che si adattano alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria.

Tra questi: il progetto “Educarci alla natura e all’ambiente”, attività di formazione ed educazione ambientale, il Progetto lettura promosso dalla Biblioteca Comunale per avvicinare ed educare i ragazzi alla lettura; il Premio di Narrativa e Poesia giovanile “Najeda Del Vivo” 2021; “Leggere per leggere”, progetto finanziato da Rete Bibliotecaria REAnet; “Per un pugno di libri”, progetto di promozione della lettura promosso in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

“Con la stipula di questa convenzione si rinnova il rapporto di fiducia e collaborazione con l’Istituto Comprensivo – hanno commentato il sindaco Toti e l’assessore alla Scuola, Ilaria Duranti – . All’interno del protocollo d’intesa sono stati rinnovati sia progetti storici, rilanciati con programmi aggiornati e rivisti, ma anche iniziative totalmente nuove e innovative che s’inseriscono in ambiti fondamentali della didattica come l’educazione ambientale e l’informatica, ma anche e soprattutto inclusione e disabilità”.

Il Dirigente scolastico, da parte sua, ringrazia “per la stretta collaborazione e l’intervento economico dell’Amministrazione Comunale che ci aiuta a proseguire le attività progettate e che non si sono mai arrestate nonostante la complessità di questo anno scolastico”.