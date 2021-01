Un nuovo Direttivo per il Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte

Il Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte ha un nuovo consiglio direttivo. Presidente è Fulvio Pratesi, vice Ilaria Toncelli e poi Daniele Nespeca segretario e Silvio Tempestini tesoriere. Insieme a loro c’è una squadra composta da 10 attività che lavoreranno fianco a fianco con Confcommercio Provincia di Pisa per rilanciare il commercio di Santa Maria a Monte.

“Anche in questi tempi così difficili e incerti – per il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli – è un immenso piacere vedere un gruppo di imprenditori che si rimbocca le maniche e lavora per il proprio territorio. Auguro un buon lavoro a questi imprenditori che conoscono bene Santa Maria a Monte e che si impegneranno da subito per valorizzarla e renderla ancora più bella e attraente, attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti”.

“Siamo convinti che Santa Maria a Monte – aggiunge il nuovo presidente del Ccn – e il suo territorio abbiano grandi potenzialità di sviluppo e, insieme al consiglio direttivo, lavoreremo proprio per far vivere e percepire il borgo come destinazione turistica. Il rilancio deve partire dall’impegno di ciascuno di noi e il Centro commerciale naturale è aperto a tutte le imprese e alle attività che vogliono contribuire a questo percorso, che dobbiamo costruire partendo dall’impegno delle attività e puntando sulle eccellenze del territorio”.

Del Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte fanno parte anche Christian Contessa, Cristina Divito, Serenella Petri, Dario Novi, Alessio Petrucci, Simona Valori, Giovanni Belei.