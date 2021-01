Mattina senza acqua a Ponte a Cappiano

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, lunedì 18 gennaio dalle 8,30 alle 12,30 i tecnici di Acque dovranno sospendere l’erogazione idrica in alcune vie di Ponte a Cappiano. L’interruzione riguarderà in particolare le vie Menabuoi, di Rosaiolo (civici 5, 18 e 20), del Villaggio, del Collettore, Fontini e in viale Colombo (nel tratto compreso tra i civici 169-237 e 238-306).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato con le stesse modalità al giorno successivo, ovvero a martedì 19 gennaio.