Scrittori per un giorno, i bambini raccontano Babbo Natale

Non sempre sono i grandi a scrivere favole per bambini: quest’anno a Castel del Bosco, frazione di Montopoli, i bambini si sono dilettati come scrittori di favole che avevano come protagonista Babbo Natale.

Da un’idea dell’autore di libri per bambini Luca Doveri è partito Racconta Babbo Natale, l’iniziativa a cui hanno partecipato anche i negozi e le attività produttive della frazione. I protagonisti sono stati i bambini, sia di Castel del Bosco che non, grazie alla collaborazione delle insegnanti della scuola primaria di Marti.

I premi in palio erano i libri dell’autore che lui stesso ha offerto e altri offerti dai negozi del paese. Sono stati consegnati ai partecipanti il 12 gennaio nello spazio esterno alla scuola di Marti ai vincitori: Giulia Morelli e Martina Vitale, Serena Stefanizzi, Giulia Terreni, Nicla Turchi, Chiara Luisi e Matteo Moretti.

“Leggere i racconti dei bambini è stata per me un’esperienza bellissima – ha detto Doveri – e spero di poterla replicare il prossimo anno. I bambini hanno partecipato numerosi e leggere le loro parole colme di fantasia è stato per me il miglior regalo di Natale. Ringrazio chi mi ha sostenuto nell’organizzazione dell’evento e sono contento che i bambini vincitori leggeranno i libri scritti da me oltre ad altri premi”.