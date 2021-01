Lavoro, Montelupo Fiorentino cerca una persona per la segreteria del sindaco

Negli ultimi giorni dell’anno sono state assunte tre nuove persone, due all’ufficio tecnico e uno all’ufficio scuola, che si vanno ad aggiungere alle quattro persone che sono entrate a far parte dell’organico a tempo indeterminato nel corso del 2020. Al Comune di Montelupo Fiorentino ora serve una figura che andrà a fare parte della segreteria del sindaco, come articolo 90.

Alle dirette dipendenze del sindaco, cioè, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, che possono essere costituiti oltre che da dipendenti dell’ente anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Il nuovo assunto dovrà svolgere attività di segreteria del sindaco e degli amministratori, redazione di documenti e atti amministrativi, supporto agli organi istituzionali dell’ente e collaborazione nell’organizzazione di iniziative istituzionali.

L’inquadramento contrattuale è come categoria C del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali. Per candidarsi è richiesto il diploma di maturità e una buona conoscenza della lingua inglese. Saranno quindi valutati i curricula formativi e professionali e l’eventuale ulteriore documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione. Il sindaco si riserva la convocazione dei candidati per un successivo colloquio per la valutazione degli aspetti motivazionali, delle capacità relazionali e delle esperienze professionali pregresse.

Il colloquio potrà essere effettuato in videoconferenza, tenuto conto del periodo emergenziale da covid 19. L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del comune. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 17 febbraio.