Rifiuti, “una mini discarica accanto al fontanello”

“Una brutta cartolina che non è degna di una città come Fucecchio che invece le statistiche annoverano come virtuosa in tema di differenziazione e riciclaggio di rifiuti“. Per questo un residente ha voluto segnalare, esasperato, l’uso improprio del cestino per la spazzatura che si trova accanto al fontanello di Acque nel parcheggio del palazzetto dello sport.

“È inaccettabile – per questo cittadino virtuoso – dover assistere quasi ogni giorno a una micro discarica attorno al contenitore per i rifiuti, riempito oltre l’orlo e perfino nei paraggi da immondizia gettata da chi evidentemente non vuol fare la differenziata e altra abbandonata a terra da qualcuno che all’imbrunire ci consuma la cena”.

Una segnalazione che vuole essere propositiva, la sua: “Forse la presenza nei paraggi di una telecamera potrebbe scoraggiare questi comportamenti incivili che vanno a discapito della collettività sia dal punto di vista economico e sia dell’immagine”.