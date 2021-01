San Miniato Basso, riapre il cantiere ex Etruria abbandonato

In questi giorni sta riaprendo il cantiere nello scheletro dell’edificio davanti alla Casa culturale di San Miniato Basso. Va, così, verso la fine, una vicenda che sembrava destinata a non chiudersi mai e che per anni ha fatto guardare all’ex cantiere del consorzio Etruria come a un ecomostro (qui la vicenda in sintesi).

Sarà la Casa culturale a completare l’immobile, recuperando anche un’area di degrado e destinandola, entro questo 2021 secondo il cronoprogramma, alla collettività.