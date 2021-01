"Senza sicurezza non torniamo in classe", Azione studentesca sigilla i cancelli a San Miniato e Pontedera

“Senza sicurezza non torniamo in classe”. Con questo slogan, Azione Studentesca Pisa ha simbolicamente sigillato i cancelli del liceo XXV aprile a Pontedera e dell’istituto Cattaneo di San Miniato, così come è stato fatto in 30 città d’Italia.

Un’azione proposta “Contro l’ultima forzatura politica del rientro nelle scuole a gennaio” spiegano gli studenti che, continuano, “L’irresponsabilità del ministro Azzolina porta ancora una volta il caos sulla questione scolastica: dividendo le regioni sulle date, lasciando gli studenti nella totale incertezza, quest’ultimi rientreranno nelle aule nonostante le condizioni continuano ad essere tutt’altro che sufficienti.

Dall’organizzazione dei trasporti fino ai controlli alle entrate, vogliamo istituti forniti degli strumenti idonei (termoscanner e tamponi rapidi in primis) per garantire una presenza certa e duratura per gli studenti”.