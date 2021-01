Stoccaggio e trattamento rifiuti, l’ok della Regione al potenziamento

“La Regione Toscana ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento per l’autorizzazione unica regionale per il progetto di ‘Potenziamento dell’impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti‘ di Santa Maria a Monte”. Lo fa sapere la sindaco Ilaria Parrella precisando che “Il nostro Comune ha rilasciato parere contrario al progetto per l’ampliamento dei rifiuti pericolosi formulando il parere e il contributo tecnico istruttorio richiesto dalla Regione”.

Annuncia quindi il sindaco: “Seguiremo con attenzione, come abbiamo sempre fatto, in particolar modo per le tematiche ambientali, il procedimento e a tale scopo invitiamo chiunque abbia interesse a presentare osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata dalla Regione Toscana al link del sito web della Regione Toscana”.

Osservazioni e memorie possono essere inviate per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l’invio di documenti), tramite posta elettronica certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it, per posta ordinaria a piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze o per fax al numero 055 4384390.

“Si prega di far pervenire, per opportuna conoscenza, copia delle eventuali osservazioni anche al Comune di Santa Maria a Monte al seguente indirizzo email: m.iannotta@comune.santamariaamonte.pi.it”.