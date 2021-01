“Da qualche settimana, il parcheggio trasuda umidità e rilascia una sostanza tipo calcarosa che ha già intaccato la mia auto. Credo ci sia bisogno di un sopralluogo e forse, di qualche lavoro”. La segnalazione è di una residente di San Miniato e il parcheggio è quello in via Ferrucci, sotto l’ospedale, con posti auto coperti e scoperti.

“Ormai utilizzo da 4 anni questo parcheggio che dall’anno scorso è gratuito – racconta la residente – e ho già segnalato il problema perché ho lavato e fatto lucidare l’auto ma mi sono accorta che quella sostanza che gocciola danneggia la carrozzeria. Io intanto parcheggerò altrove, ma credo sia utile segnalare il problema perché quel parcheggio ha bisogno di manutenzione”.

La lettrice segnala un costante gocciolio, tipo di infiltrazioni e poi quella sostanza biancastra che si deposita dappertutto, diventa polvere quando si asciuga e si attacca alle automobili come alle ruote e alle scarpe, per finire un po’ ovunque, anche in casa. Un peccato, perché quel parcheggio è davvero utile: “A San Miniato i posti auto sono limitati e non è giusto ritrovarsi a queste situazioni di degrado. Anche perché le infiltrazioni in genere e alla lunga sono pericolose, magari si può prevenire un disastro con un intervento tempestivo”.