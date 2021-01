Fucecchio Turismo pronta a partire: programmata l’assemblea costitutiva

L’associazione Fucecchio Turismo (qui) si prepara a convocare la prima assemblea generale per la predisposizione e l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto associativo, in programma per mercoledì 28 gennaio alle 19.

La neonata associazione, frutto di una partnership tra pubblico e privato, si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo turistico del territorio. Lo scopo primario, infatti, è quello di svolgere un ruolo aggregativo fra partner privati e pubblici contribuendo all’organizzazione e al successo di eventi e attività, favorendo così lo sviluppo qualitativo ed economico del settore turistico di Fucecchio e accrescendo al contempo l’occupazione, la qualità e la professionalità delle strutture ricettive, delle attività e degli operatori turistici.

Un’associazione senza scopo di lucro che punta a valorizzare il patrimonio culturale e le attrattive turistiche del comune di Fucecchio, nonché ad accrescere la qualità e la professionalità legate al settore turistico e con esse la notorietà e l’immagine stessa della città. I soggetti interessati a partecipare all’assemblea in qualità di soci fondatori dovranno compilare e trasmettere la domanda entro lunedì 25 gennaio tramite Pec all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it oppure mail ordinaria all’indirizzo cultura@comune.fucecchio.fi.it.