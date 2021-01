Con l’inizio del nuovo anno sono terminati i lavori di manutenzione stradale a Santa Maria a Monte che hanno interessato via Lungomonte. Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato principalmente il tratto urbano di Montecalvoli tra via Pietrone e l’incrocio con la Strada provinciale 5 Francesca, per un importo complessivo di 90mila euro.

Oltre alla stesura di nuova pavimentazione in asfalto, sono state svolte opere di regimazione acque meteoriche e la messa in sicurezza dell’incrocio con la Strada Provinciale Francesca, tramite la realizzazione di un’isola spartitraffico e l’inserimento di delineatori flessibili per delimitare il perimetro dell’intersezione.

Foto 2 di 2



C’è stato anche un intervento di risanamento delle parti più critiche del manto stradale nel tratto di via Lungomonte tra Ponticelli e Castelfranco, dove si è proceduto alla stesa del tappeto di usura in conglomerato bituminoso e al ripristino della segnaletica orizzontale.

“I lavori svolti – dice l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi – fanno parte di un più ampio progetto di ripavimentazione del manto stradale all’interno di tutto il territorio comunale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei cittadini nel quale questa amministrazione comunale si impegna ormai da anni”.