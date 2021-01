Tetto crollato a Casteldelbosco, il sindaco ordina (di nuovo) il ripristino delle condizioni di sicurezza

Già nel 2019, il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi aveva emesso un’ordinanza che chiedeva di eliminare il pericolo nelle strutture fatiscenti e ripulire il terreno incolto onde evitare rischio incendi. Ieri 19 gennaio, il giorno dopo il crollo di una porzione del tetto di un edificio di Casteldelbosco (qui), il sindaco ha emesso una nuova ordinanza in carico alla proprietaria dell’edificio abbandonato.

Dopo la relazione dei vigili del fuoco e il sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale, Capecchi ha firmato l’ordinanza in cui chiede alla proprietaria dell’immobile di intervenire entro una settimana e l’avvisa che, in caso non adempisse, sarà il Comune a provvedere ma presentandole il conto.