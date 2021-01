Covid, Arcuri: “Da Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana”

Vaccini Covid, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri fa il punto . “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana – ha spiegato durante la conferenza stampa – A causa dei ritardi nella consegna l’ Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, ad una media di 28mila al giorno”.

Ritardi che hanno rallentato, e rallenteranno, la campagna vaccinale.

“Per mancanza della materia prima – ha aggiunto Arcuri – se ci sono meno vaccini nel momento in cui inizia la necessità di somministrare la seconda dose, gran parte di essa serve per la seconda dose e ne restano di meno per vaccinare categorie di persone destinate alla prima sessione di somministrazione”.

“Aspettiamo con ansia – ha concluso – le determinazioni di Ema in merito all’immissione in commercio di AstraZeneca e di capire se l’immissione in commercio avverrà senza condizioni o con qualche condizione”.