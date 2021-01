Un consiglio comunale aperto per celebrare il Giorno della Memoria

Un consiglio comunale aperto con i ragazzi delle scuole collegati on line è una delle iniziative che il comune di San Miniato ha organizzato per celebrare il Giorno della Memoria, una giornata commemorativa istituita in Italia nel 2000. I lavori iniziano alle 9,30 di mercoledì 27 gennaio (giorno in cui nel 1945 i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico), con la deposizione della corona di alloro alla pietra monumentale dedicata a Italo Geloni, in piazza Geloni a San Miniato Basso.

Alle 10, alla presenza del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, della presidente della sezione Aned di Pisa Laura Geloni e di Sahy Servi consigliere della comunità ebraica di Firenze si aprirà il consiglio comunale aperto, alla Casa Culturale a San Miniato Basso, dove parteciperanno da remoto anche le classi terze della scuola secondaria di primo grado degli istituti Sacchetti e Buonarroti, mentre gli allievi dell’accademia musicale di San Miniato Basso diretti da Marzia Vignozzi suoneranno alcuni intermezzi musicali. In osservanza delle norme anti covid, la cerimonia sarà riservata alle sole autorità civili e militari.

Le celebrazioni proseguono giovedì 28 e venerdì 29 gennaio alle 11 con la diretta streaming, per le classi V delle scuole primarie di San Miniato e per le scuole secondarie, dello spettacolo Diario di una deportazione che il Teatrino dei Fondi di San Miniato ha dedicato a Italo Geloni, deportato politico nei campi di sterminio e alle sei milioni di vittime dei lager nazisti. E’ tratto dal libro “Ho fatto solo il mio dovere” nel quale Geloni ha affidato le sue memorie dei campi di sterminio.