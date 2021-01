Il dottor Giacomelli di Fucecchio va in pensione, lo sostituisce Nieri

Dal prossimo lunedì il dottore Vincenzo Giacomelli, medico di famiglia del comune di Fucecchio, cesserà la sua attività per pensionamento. Sarà sostituito dal dottor Gianmarco Nieri, fino alla nomina del medico avente titolo all’iscrizione definitiva e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Gli assistiti di Giacomelli non dovranno provvedere a fare alcuna scelta perché verranno inseriti automaticamente tra gli assistiti del nuovo medico.

Il dottor Nieri visiterà nello stesso ambulatorio del dottor Giacomelli in via Don Arzilli, località Galleno, e visiterà su appuntamento il lunedì dalle 16 alle 19,30, martedì dalle 11 alle 12,30, mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 16 alle 19,30.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta di un nuovo medico possono trovare tutte le informazioni necessarie a questo link: scelta e cambio medico di famiglia o pediatra.