In punta di penna, il concorso arriva alla decima edizione: prorogato il termine per inviare le opere

Giunge alla decima edizione il concorso In punta di Penna, di drammaturgia teatrale che anima un interessante faccia a faccia tra la scrittura e la messa in scena. L’iniziativa è promossa dal comune di Castelfranco di Sotto all’interno del progetto regionale “Intesa Teatro Amatoriale” ed è organizzata dal Gruppo teatrale Four Red Roses, che sviluppa da anni uno scambio di creatività, idee, nuove occasioni di fare e vivere il teatro.

Quest’anno la manifestazione non si ferma. Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, la kermesse prosegue come programmato. Subirà solo qualche modifica sui tempi. È stata infatti prorogata la scadenza per poter inviare le opere. I lavori, in formato digitale, dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021 all’indirizzo: inpunta@gmail.com. Il bando e le relative informazioni sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.castelfranco.pi.it) oppure al sito: www.inpuntadipenna.it.

L’iniziativa è nata nel 2005, e da allora si è ripetuta con cadenza biennale, con l’obiettivo di promuovere una nuova drammaturgia che offra alle compagnie di teatro in genere, non solo amatoriale, la possibilità di attingere a testi freschi, attuali, diversi dai soliti classici. Il concorso accoglie la partecipazione di testi di qualsiasi genere- dal musical, al dramma, dalla commedia alla satira- a tema libero. L’unico requisito specifico è che l’opera inviata non sia mai stata messa in scena.

Una giuria di esperti di teatro valuterà i lavori, considerando non solo l’aspetto linguistico/letterario, ma anche la realizzabilità dell’opera. L’autore sarà coinvolto nell’eventuale messa in scena, ritenendo fondamentale il connubio operativo fra teatro e letteratura, tra regista e autore. I cinque lavori scelti come finalisti saranno affidati a cinque compagnie di teatro amatoriale locali (che fanno parte di Intesa Teatro), che li trasformeranno in una breve rappresentazione teatrale, una sorta di frammento di messa in scena rappresentativo dell’opera. Questi “trailer teatrali” saranno portati sul palco nella giornata di premiazione. Sono già arrivati numeri elaborati, provenienti da ogni parte d’Italia, ma se ne attendono ancora molti altri.

Per la decima edizione del Concorso “In punta di penna” la giuria si rinnova. Per impegni lavorativi, dopo due edizioni di partecipazione, Eleonora Zacchi lascerà il posto ad un nuovo giurato: Francesco Tei. Giornalista professionista dal 1987, redattore del Tgr Rai della Toscana, Tei è sempre stato vicino alla manifestazione, spesso ospite come moderatore nella giornata di premiazione.