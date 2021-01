Servizio civile universale, un incontro online della rete Informagiovani Valdarno

Il Servizio Civile Universale, denominato fino al 2017 Servizio Civile Nazionale, è un’opportunità offerta ai giovani dai 18 ai 28 anni e consiste in un impegno continuativo di 12 mesi per un fine solidaristico nell’ambito di uno dei progetti presentati ad hoc dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti del Terzo settore accreditati. In occasione dell’apertura del bando, la rete Informagiovani del Valdarno ha organizzato un incontro online mercoledì 3 febbraio alle 11,30 per scoprire le opportunità.

Un’esperienza che si configura come un’occasione per il volontario, che potrà formarsi, sviluppare la propria professionalità e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese ma anche per gli enti che potranno così avere il supporto di forze giovani e motivate per portare avanti le proprie attività.

La finalità principale del Servizio Civile è quella della solidarietà sociale, della promozione della cooperazione a livello nazionale e internazionale, della salvaguardia del patrimonio con particolare riferimento all’ambiente, il contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che vi partecipano.

L’evento è organizzato in collaborazione con i soggetti del territorio che presenteranno i propri progetti di servizio civile universale: comune di Castelfranco di Sotto, comune di Fucecchio, comune di Santa Croce sull’Arno, AVIS, Arci Empolese Valdelsa, Misericordia, Pubbliche Assistenze, Movimento Shalom, Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe.