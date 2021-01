Sicurezza, l’app di Crédit Agricole riceve il marchio Privacy ok

L’app Crédit Agricole Italia è la prima applicazione del mondo bancario italiano ad ottenere il marchio di certificazione “Privacy Ok”. Federprivacy ha infatti approvato l’app di homebanking del gruppo confermandone la conformità al codice di condotta “Privacy e protezione dei dati personali nell’ambito di Internet e del commercio elettronico”.

L’associazione ha affidato il processo di valutazione a TÜV Italia, che in qualità di organismo di certificazione indipendente assicura l’imparzialità del processo per determinare se l’app presenta i requisiti per la concessione del marchio. In un momento storico in cui l’uso delle applicazioni è sempre più diffuso in ogni contesto e per ogni servizio, il marchio comprova l’impegno di Crédit Agricole Italia nel trattare i dati personali nel completo rispetto dei principi della normativa.

“Il nostro Gruppo si distingue per un approccio 100 percento umano, 100 percento digitale – dichiara Daniele Compiani, responsabile della direzione Compliance di Crédit Agricole Italia –. Per questo operiamo quotidianamente per garantire ai nostri clienti la totale sicurezza di procedure, sistemi e strumenti. Oltre ai siti ora anche l’app ha ottenuto un riconoscimento che testimonia il nostro impegno per la salvaguardia dei loro dati personali.”

“I requisiti per il rilascio del marchio di certificazione Privacy Ok sono oggettivi e stringenti – rimarca Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy –, per cui viene rilasciato solo a condizione che l’app soddisfi pienamente i parametri richiesti dal nostro codice di condotta. Pertanto, potersene fregiare non consiste meramente nel fatto di esporre un semplice bollino, ma rende meritevole Crédit Agricole Italia della fiducia dei propri clienti, che possono contare su un importante elemento di garanzia sulla tutela dei loro dati personali”.

Crédit Agricole Italia prosegue dunque nel suo percorso di attenzione alla sicurezza dei clienti. Proprio per far fronte alle loro esigenze e per sensibilizzarli sul tema, è stata creata all’interno dell’app la sezione “La Tua Privacy”, dove gli interessati possono trovare informazioni o inviare richieste di chiarimento tramite una mail dedicata. Il Gruppo, che ha costituito una funzione data protection dedicata esclusivamente alla privacy, prosegue nel suo impegno per la sicurezza coinvolgendo anche i dipendenti e i territori, con corsi interni e giornate formative nelle scuole e nelle Università.