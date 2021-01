Pulsossimetri alla casa di riposo, Misericordia e Pubblica assistenza: il dono del Rotary Fucecchio-Santa Croce

Una piccola cerimonia a porte chiuse, rispettando le norme contro la diffusione del Covid, ma ciò che conta è il gesto: il Rotary club di Fucecchio-Santa Croce sull’Arno ha donato oggi, 29 gennaio, dei pulsossimetri alla casa di riposo Mecci, alla Pubblica assistenza e alla Misericordia.

Monica De Crescenzo, presidente del Rotary club, ha consegnato i doni ai rappresentanti degli enti: Sofia Capuano, direttrice della Casa di Riposo, Piero Conservi, governatore della Misericordia, Marco Remorini, presidente della Pubblica assistenza.

“Lo sappiamo tutti che questo non è un periodo facile – questo il grazie di Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce -. Ma i santacrocesi anche stavolta dimostrano di sapere bene cosa significa la generosità, concretamente, e non soltanto a parole. Ringrazio il Rotary Club per questo gesto, che non soltanto dota le nostre associazioni di volontariato e la nostra casa di riposo di qualcosa di utile, ma dimostra che invece che chiudersi nelle proprie paure si può tendere la mano verso gli altri e sostenerli, per cominciare fin da subito a costruire i tempi migliori che tutti speriamo arrivino presto”.

“Da sempre il Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno – ha ricordato la presidente De Crescenzo – è stato molto attento alle esigenze del nostro territorio e in questo momento particolare si sta concentrando sulle iniziative legate all’emergenza sanitaria in corso, per esempio poco meno di un mese fa, ha donato 200 buoni spesa per le famiglie in difficoltà. La consegna di questi pulsossimetri, in particolare, costituisce un segno concreto della solidarietà e del servizio ai più bisognosi nel più autentico spirito rotariano, perché nasce da un progetto pensato e realizzato insieme ad altri sei club limitrofi del distretto”.