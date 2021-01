Sposò un fucecchiese militare il Sardegna, Pina compie 100 anni

Per tutti è Pina. Filippina Putzu è la prima persona a compiere 100 anni a Fucecchio nel 2021. Questa mattina 30 gennaio, il sindaco Alessio Spinelli le ha fatto le proprie congratulazione per il traguardo raggiunto e le ha portato il saluto e gli auguri di tutta l’amministrazione comunale, anche attraverso una mazzo di fiori e una targa ricordo.

La signora Pina, nata a Olbia, da giovane conobbe e sposò un fucecchiese che era militare in Sardegna. Oggi vive con il figlio e la nuora nell’abitazione di via Paisiello, vicino al Convento La Vergine. Una vita, quella di Filippina Putzu, iniziata con un triste notizia: in giovanissima età subì un importante intervento chirurgico e che proprio per questo motivo i medici dissero ai suoi familiari che probabilmente quella bambina non avrebbe avuto molta vita di fronte a sé.

Pina e la sua voglia di vita, però, sono state più forti, tanto da vedere due millenni in un secolo.