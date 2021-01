Scuole, strade e nuove piste ciclabili: le priorità nel bilancio di Fucecchio

Scuole, strade, piste ciclabili ma anche un aumento dei fondi per i servizi sociali nel bilancio di previsione 2021 del Comune di Fucecchio. Uno sguardo al futuro, quindi, ma anche tanta attenzione al presente e alle difficoltà innescate dalla crisi. Su questo doppio binario si muove il bilancio al quale il consiglio comunale di Fucecchio ha dato il via libera nella seduta di venerdì scorso, in largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo per evitare il disagio di lavorare in esercizio provvisorio.

Il documento è stato approvato con due soli voti contrari (Forza Italia) e tre astensioni (Lega). A favore hanno votato i due gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Orgoglio Fucecchiese) e uno dei tre gruppi di opposizione (Movimento 5 Stelle).

“La votazione di venerdì scorso – commenta il sindaco Alessio Spinelli – rappresenta un bel messaggio di responsabilità politica. Rispetto ai sei consiglieri di opposizione presenti in consiglio abbiamo avuto soltanto due voti contrari. Abbiamo raccolto con piacere la fiducia del Movimento 5 Stelle e l’astensione di un partito a noi politicamente distante come la Lega che, a mio avviso, ha ben compreso la particolarità del momento e la necessità di stare vicini ai cittadini con misure di sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà. Le osservazioni che ci hanno mosso i consiglieri di Forza Italia invece sono andate in tutt’altra direzione. Hanno accusato la Giunta di aver stilato un bilancio assistenzialista e di non affrontare con forza il problema delle cartelle esattoriali non incassate. Per quanto riguarda la prima accusa, in questo momento di crisi sinceramente mi sembra quasi un complimento: di fronte alle difficoltà di tante famiglie e alle nuove povertà credo che fosse un passo necessario e di responsabilità per il Comune aumentare le spese per i servizi sociali e aiutare i cittadini meno fortunati. Sulle cartelle esattoriali invece mi fa sorridere che l’accusa arrivi dagli esponenti del partito di Berlusconi. Da quel partito che quando è stato al governo ha approvato tutti i condoni possibili e immaginabili e che ha strizzato non un occhio ma entrambi a coloro che si “dimenticavano” di pagare le tasse. Oggi che il Governo nazionale ha prorogato le scadenze delle cartelle esattoriali e che quindi è impossibile per le amministrazioni locali chiedere gli insoluti, gli esponenti di Forza Italia vorrebbero che il Comune di Fucecchio usasse il pugno di ferro con quei cittadini che non riescono a pagare a causa della crisi?. Credo che le loro accuse si commentino da sole”.

Investimenti principali. Ma oltre a quelle dei servizi sociali quali sono le altre principali voci nelle uscite previste dal bilancio 2021? Tra le più importanti ci sono sicuramente quelle relative alle infrastrutture e alle scuole. Per gli edifici scolastici ci sono gli investimenti nell’ampliamento della scuola media Montanelli Petrarca, circa 600 mila euro, e la realizzazione della nuova scuola primaria a Vedute. “Questo secondo progetto tra l’altro ha raggiunto i primi posti nelle graduatorie per l’accesso ai finanziamenti regionali – informa il sindaco – e quindi abbiamo grandi speranze di poter accedere a circa un milione di euro fondi aggiuntivi. Sarà una struttura moderna realizzata sulle nostre belle colline e a servizio delle frazioni di Vedute e Ponte a Cappiano“.

Per quanto riguarda le infrastrutture l’investimento principale è quello per l’allargamento della strada regionale 436 tra San Pierino e San Miniato Basso. Qui il Comune gioca un ruolo strategico avendo ricevuto l’incarico di “sostituirsi” alla Regione Toscana e divenire stazione appaltante dell’opera. Il 2021 sarà l’anno di questo importante lavoro che porterà grandi benefici in termini di viabilità e sicurezza stradale migliorando in maniera sostanziale il collegamento tra il territorio di Fucecchio, la stazione ferroviaria e l’ingresso della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sempre in tema di miglioramento della viabilità non è di minor importanza l’incremento della rete di piste ciclabili che l’amministrazione comunale ha iniziato a realizzare a partire dalla scorsa legislatura. Oltre a quelle interne al tessuto urbano del capoluogo e alla ciclopista dell’Arno, per la quale il Comune di Fucecchio è capofila del tratto che interesserà anche i comuni di Cerreto Guidi, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto (2 milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana con gara di appalto nel 2021 e lavori previsti nel 2022), grande importanza avrà la realizzazione della pista ciclabile Fucecchio-Ponte a Cappiano lungo l’asse di Viale Colombo. “Porterà ad una riqualificazione complessiva della strada – aggiunge il sindaco – con la realizzazione di un percorso in sicurezza per ciclisti e pedoni e l’istituzione del senso unico per i veicoli. Sempre in tema di piste ciclo-pedonali poi voglio ricordare che a breve ci sarà anche quella da San Pierino a San Miniato che verrà realizzata contestualmente allargamento della Sr 436”.

Altri importanti investimenti vengono dedicati in questo bilancio alla cultura e agli edifici storici come nel caso del restauro del convento della Vergine per il quale il Comune spenderà 120 mila euro. Questa cifra si andrà ad aggiungere ai 320 mila euro finanziati dal Mibact e ai 90 mila della Soprintendenza alle belle arti di Firenze che sarà la regista dell’intera operazione. Investimenti sono previsti anche sulle strutture sportive: 200 mila euro dedicati alle migliorie dello stadio Filippo Corsini e 160 mila euro a quelle del Palazzetto dello Sport. Nel 2021 è inoltre prevista, con finanziamento della Città Metropolitana di Firenze, la costruzione della nuova palestra a fianco del Liceo in via Padre Checchi. Un impianto che sarà a servizio delle scuole ma che in orario pomeridiano e serale potrà essere utilizzata anche da associazioni e società sportive. A tutti questi investimenti poi si sommano quelli per le manutenzioni ordinarie che riguardano principalmente strade e verde.