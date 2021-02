Il Comune di Castelfranco di Sotto ha richiesto l’intervento di Geofor per la raccolta e rimozione di sacchi neri e ingombranti, in due punti di via dei Tavi, tra l’argine dell’Arno e la zona industriale e in via della Scienza. Per ripulire le due zone spesso teatro di abbandono dei rifiuti, la società dei rifiuti è intervenuta con un mezzo apposito munito di ragno elevatore nella mattina di oggi 2 febbraio.

“La pulizia delle strade – per il sindaco Gabriele Toti – significa anche mantenere la sicurezza e il controllo sul nostro territorio. Una forma di tutela verso l’ambiente e verso la cittadinanza che si traduce in un monitoraggio continuo che spesso si traduce anche nell’elevazione di sanzioni amministrative nei confronti di chi commette un illecito.

Foto 3 di 5









Ogni volta che ci troviamo davanti ai sacchi pieni di immondizia gettati in un fossato o in un campo, non riusciamo a capire il motivo di tanta ignoranza. Basterebbe utilizzare il servizio porta a porta per evitare lo spreco di risorse e garantire il rispetto verso la cosa comune. Invece no. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non si ferma e noi non lo accettiamo. La nostra battaglia continua”.