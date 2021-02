L’università di Londra ha fatto scuola a Ponte a Egola: Walter Lucchesi della Royal Holloway University of London infatti, ha incontrato gli studenti della secondaria di primo grado per una lezione sul virus covid 19 e l’immunità. Quali effetti produce questa pandemia sulla quotidianità, purtroppo, i ragazzi lo hanno ben chiaro, passati come sono per didattica a distanza, lockdown e classi in quarantena. Ma non sempre è così facile capire il perché.

Lo scorso 1 febbraio, tutte le classi seconde e terze delle scuola media dell’Ic Buonarroti di Ponte a Egola di San Miniato si sono collegate simultaneamente con la Royal Holloway University of London per ascoltare la lezione tenuta da Walter Lucchesi, docente di immunologia, virologia, biochimica e applicazione della genetica molecolare alla biologia.

Una grandissima opportunità per tutti gli studenti che hanno partecipato entusiasti e che hanno potuto apprendere dalle parole dello scienziato quali sono i sintomi e i pericoli del coronavirus e quali potrebbero essere le forme per ottenere una immunizzazione per la popolazione: non solo in relazione alle azioni che possa compiere il singolo, ma anche in relazione a quelle che dovrebbero porre in essere i singoli Stati e a livello internazionale.

L’incontro è stato aperto dal dirigente scolastico Aldo Domina, che ha ringraziato il professor Lucchesi per il suo intervento. Successivamente l’incontro è stato moderato dall’insegnante di matematica e scienze Antonella Vivaldi, insieme a Paolo Coscetti, responsabile dell’area informatica.

Questo incontro è solo il primo di una serie di iniziative finalizzate a dare un respiro sempre più internazionale alla scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola, per avvicinare gli studenti alla scienza e per creare dei cittadini sempre più consapevoli delle difficoltà del momento e di come queste potrebbero essere superate.