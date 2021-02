Poste, ufficio chiuso per lavori a Fucecchio

Lavori di ristrutturazione urgenti renderanno necessario chiudere per qualche giorno l’ufficio postale di Fucecchio. Dalle 13 di lunedì 8 febbraio infatti, l’ufficio resterà chiuso fino a sabato 13 febbraio compreso.

Durante il periodo di chiusura sarà aperto il locale adiacente all’ufficio postale (dalle 8,20 alle 19) per consegna pacchi, raccomandate ed assicurate che non hanno necessità di pagamento. Saranno aperti inoltre, con orario straordinario per tutto il periodo di chiusura sia l’ufficio postale di Ponte a Cappiano (tutti i giorni dalle 8,20 alle 19 e il sabato dalle 8,20 alle 13,35) e quelli di Galleno e Querce tutte le mattine dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.