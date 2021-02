Estate 2021, San Miniato sfida l’incognita Covid e cerca gestori per lo Chalet

Presto arriverà il bando, con una condizione in più rispetto agli anni scorsi: quella dell’andamento della pandemia. L’affidamento per la gestione dello Chalet a San Miniato nei giardini Bucalossi dipende anche dalle misure più o meno restringenti che saranno adottate dal consiglio dei ministri e dal presidente Giani. Nonostante questo, il comune di San Miniato intende affidare anche per il 2021 la struttura nel centro storico, dando la precedenza alle associazioni locali, che hanno dimostrato una buona capacità gestionale negli anni scorsi.

Luogo di aggregazione per la movida sanminiatese e spazio per incontri, dibattiti e discussioni all’aperto. Per l’estate 2021 la speranza è quella di una stagione migliore per il settore bar, caffetteria e pub, ma le incognite sono molte. Come per gli anni scorsi, il bando non prevederà il versamento del canone di concessione al comune, ma ci sarà l’obbligo di interventi manutentivi e migliorativi di alcune aree: dalla manutenzione ordinaria dei giardini, a quella del campetto da calcio, fino alla pulizia dei servizi igienici in piazza Dante. La concessione inizierà verosimilmente intorno alla metà di marzo e durerà fino al 9 gennaio 2022.

Tra gli oneri che spettano ai gestori anche il rispetto delle norme anticontagio e le sanificazioni. Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le associazioni di promozione culturale, sociale, sportiva e di volontariato iscritte all’albo di San Miniato.