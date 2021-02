Lavori Enel a San Donato di San Miniato: le strade senza corrente

Per interventi sugli impianti da parte di Enel distribuzione sabato 6 febbraio verrà interrotta l’energia elettrica nella frazione di San Donato di San Miniato.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, per questo Enel invita a non commettere imprudenze e non usare gli ascensori.

Le vie e i numeri civici nel dettaglio sono via cimarosa da 4 a 6, da 10 a 12b, da12d a 20, 28, da 28p a 30, 34, 40, da44 a 54, 54b, 1, 5, 9, 13, 19, da 25 a 27, via monteverdi da 40 a 44, da 48 a 50,da 56 a 58, 29b, 33, da 39 a 41, via Scarlatti da 15 a 19/a, da 27 a 29, 35,39 piazza Boito 6, 10, 16, 7, da 11 a13, via Mascagni 4, da 8 a 10, 14, da 3 a 5,11, via Giordano da 14 a 16, da 24 a 28, via arginale ovest 13, 23, via Rossini 2, 8, via Burroni 2, via Benedetto Marcello 2, da 6 a 10, 16, 20-28,da 3 a 7, da 11 a 13, 31/a-c, via Bellini 3, 7, da 19 a 21a, da 25 a 27,da 33 a 35, 41, 45.