Si è concluso il primo intervento straordinario di pulizia delle banchine stradali che l’amministrazione comunale ha richiesto ad Alia Servizi Ambientali come servizio aggiuntivo a quelli già previsti da convenzione. Dopo i 480 chili di rifiuti raccolti nei primi tre giorni di intervento, altri 1560 sono stati raccolti nei dieci giorni successivi lungo le strade e le banchine stradali, tra bottiglie, plastica cartacce e residui vari.

La seconda parte dell’intervento, che si è svolta tra il 21 e il 30 gennaio, ha interessato la Strada Provinciale 61 sia il tratto in direzione Poggio Adorno che quello verso Querce, la Strada Provinciale 111, la Strada Provinciale 11 (nel tratto compreso tra le due rotatorie), via delle Cerbaie, via delle Pinete, via Salanova, via della Cascinaccia, via Pesciatina, via Montebono, via di Burello, via di Rimedio, via del Ronzinello, via Ramoni, via Poggio Osanna, via Provinciale Fiorentina, via Abruzzo, via Umbria e via del Puntone.

Foto 3 di 9

















Purtroppo, nonostante i tanti appelli da parte dell’amministrazione, i gesti di inciviltà continuano a ripetersi e la quantità di rifiuti raccolti in pochi giorni ne è la dimostrazione. Nel rinnovare, dunque, l’appello alla responsabilità dei cittadini, in quanto il primo e principale strumento per combattere gli abbandoni sta proprio nel senso civico delle persone, il comune di Fucecchio ricorda che il servizio di pulizia delle banchine stradali è un servizio non previsto dalla convenzione con Alia ma richiesto in aggiunta a quelli previsti, pertanto rappresenta un aggravio economico sull’intera collettività. L’intervento appena concluso, ad esempio, ha avuto un costo di oltre 6mila euro.

Il Comune, inoltre, ha installato varie telecamere sul territorio nei punti strategici, ma è impossibile pensare di installare telecamere ovunque e di controllare ogni strada. Per questo gli occhi e le segnalazioni dei cittadini diventano uno strumento fondamentale per combattere questi atteggiamenti di inciviltà. Si invitano quindi tutti i cittadini ad inviare eventuali segnalazioni di abbandoni, garantendone ovviamente l’anonimato, scrivendo alla mail segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it oppure telefonando al numero 0571 268268.