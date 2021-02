Correre contro il Covid, la gara in solitaria e da remoto a sostegno del San Giuseppe

Partecipare come un tempo alle scampagnate e corse organizzate e, perché no, anche alle Mezze Maratone, in sfida a questa pandemia che ci ha rinchiusi tutti in casa. Ma farlo, stavolta, in totale sicurezza ‘in remoto’, partecipando solo ‘virtualmente‘ ad una gara con i tanti altri atleti. Portando sulle spalle un po’ di solidarietà.

Passi a favore della lotta al Covid e a sostegno dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli, come quelli promossi dalla UISP Zona Cuoio dal 13 al 21 febbraio, con un ‘campo di gara’ che stavolta è scelto individualmente, ‘in remoto’ da tutti coloro che vorranno partecipare. Questo il senso della manifestazione ‘Corri contro il Covid‘, promossa dall’associazione in collaborazione con i comuni di San Miniato, Fucecchio, Santa Croce, Montopoli e Castelfranco, oltre che con UISP Empolese Valdelsa, Arci Zona Cuoio e vari sponsor.

“Un modo per fare un’opera di bene, perché le iscrizioni saranno tutte devolute a favore dell’area Covid – spiega il presidente della UISP Zona Cuoio Antonio Bottai – ma anche per celebrare qualcosa che un tempo era la normalità, le scampagnate non competitive e collettive, con qualcosa ‘a misura di Covid’”. Il risultato è un evento virtuale che i partecipanti disputeranno ‘da remoto’, in solitaria, là dove vorranno correre o camminare, tracciando la propria prestazione con un GPS o con una APP dedicata o semplicemente iscrivendosi all’evento.

“Certo non è la stessa cosa di ritrovarsi su una vera linea di partenza – aggiunge Bottai – ma vuole essere uno stimolo allo sport e camminate all’aria aperta”. L’evento non è competitivo, ma verranno comunque assegnati dei premi. Lo scopo di tale iniziativa, oltre alla raccolta fondi, è quello di mettersi alla prova e di svolgere una corsa o una camminata, virtualmente, ‘insieme’ ad altri runners. L’iscrizione può essere effettuata sul www.uisp.it/zonadelcuoio/pagina/corri-contro-il-covid e prevede una donazione minima di 5 euro. A compilazione del form sul sito e a donazione effettuata, ai partecipanti arriverà per mail un pacco gara comprensivo di pettorale e due buoni sconto. Informazioni sulla modalità di donazione al sito.

Tutti i runners che si iscriveranno ad una delle quattro categorie (5,10,15 km o Mezza Maratona) finiranno in una speciale ‘classifica’, con la possibilità di vincere i premi messi a disposizione da RicoRunning, SilianoRunning, Conad, LifeLab, EcoMedica, carrozzeria DiGianni. Essendo una gara non competitiva, i premi verranno attribuiti a seguito di un’estrazione tra tutti gli iscritti: 12 per ogni categoria consistenti in pacchi alimentari, massaggi gratuiti e visite mediche agonistiche e non.

E’ gradito l’invio di una foto durante il percorso col pettorale in vista. La foto dovrà essere inviata tramite WhatsApp al 3929818534 indicando nome e cognome. Le foto (senza nomi) verranno inserite in una galleria sulla pagina di Uisp Zona Cuoio. I vincitori saranno contattati dal comitato Uisp.