La tesi di laurea si discute in comune: a Santa Croce passa la mozione

Discussione della tesi di laurea nella sede del consiglio comunale e omaggio ai 18enni con una copia della carta costituzionale. Sono le due mozioni, entrambe dedicate ai giovani, presentate dal gruppo Per un’altra Santa Croce durante l’ultimo consiglio comunale, e votate favorevolmente anche dalla maggioranza.

“Con la prima – hanno detto dal gruppo di opposizione – abbiamo inteso coinvolgere i ragazzi, che raggiungono la maggiore età, alla vita sociale ed amministrativa della nostra comunità decidendo di donare loro una copia della Carta Costituzionale all’interno di una cerimonia solenne individuata ad hoc. Infatti, la maggiore età rappresenta un traguardo di enorme spessore per quanto concerne i diritti ed i doveri di un cittadino e con essa i nostri ragazzi entrano a far parte attiva della vita sociale ed amministrativa della nostra comunità. Dovremmo essere sempre da esempio per i nostri ragazzi e riuscire ad infondere in loro i valori fondanti della nostra Repubblica e l’interesse per la vita pubblica del luogo dove vivono. Poi, ovviamente, le scelte toccheranno a loro. Ma un bravo amministratore deve essere anche un maestro di vita. In sostanza, il nostro, è un messaggio di invito a partecipare alla vita del nostro Comune portando idee e mettendo in atto le capacità che i giovani hanno. Solo così, con questi stimoli, diventeranno i protagonisti del futuro del nostro bel paese”.

“Con la seconda mozione, invece – hanno spiegato -, siamo voluti andare incontro alle esigenze degli studenti laureandi in tempo di Covid e garantire loro la possibilità di avere a disposizione una sede degna della rilevanza dell’evento permettendo, altresì, la partecipazione dei propri familiari ed amici stretti alla proclamazione della laurea. Purtroppo, a causa di questa pandemia, le prossime sessioni di laurea e lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi avverranno in molti casi per via telematica. Il momento della proclamazione è però un momento importantissimo nella vita di tutti i ragazzi laureandi che merita un giusto rilievo che, tuttavia, a causa di spazi contingentati e di distanze sociali da rispettare, non è possibile condividere con gli affetti più vicini. Per questo, da domani, i giovani che dovranno sostenere questo tipo di esame potranno farlo nella sede prestigiosa della sala consiliare in modo da avere tutta la necessaria rilevanza e lustro all’evento accompagnati, altresì, dal valore aggiunto rappresentato dall’appoggio e dall’orgoglio della nostra comunità. In consiglio la maggioranza ha appoggiato favorevolmente l’iniziativa dichiarando apertamente di aver apprezzato molto la presentazione della mozione. Una bella pagina di condivisione nel segno della nostra gioventù perché ogni nostro laureato rappresenta una risorsa in più per il futuro del nostro comune”.